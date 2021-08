Rebeca Andrade - AFP

Rebeca AndradeAFP

Publicado 01/08/2021 07:19

Japao - Rebeca Andrade entrou definitivamente para a história do Brasil nos Jogos Olímpicos. Após a prata no individual geral, ela conquistou o ouro no salto neste domingo em Tóquio. Ao comentar o seu desempenho, Rebeca afirmou que não ficou satisfeita com seus saltos, porém, no fim deu tudo certo para ela que conquistou a medalha dourada.

Publicidade

"Estou muito feliz. Trabalhei bastante durante todo esse tempo, não sei o que dizer. Não foram os meus melhores saltos, senti na hora. Tanto que saí falando: "Ah, não foi muito bom", só que isso é ginástica, isso acontece, é do esporte. Mas tirei nota suficiente para me dar o primeiro lugar e... Caraca! Estou muito feliz", disse, ao SporTV.



Com a vitória no salto, Rebeca se tornou a primeira atleta brasileiro na ginástica a conquistar duas medalhas olímpicas na mesma edição na ginástica artística. Ela ainda tem a final do solo e pode buscar a sua terceira medalha.