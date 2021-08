Alison dos Santos - AFP

Alison dos SantosAFP

Publicado 01/08/2021 09:31

Rio - Uma excelente notícia para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Alison dos Santos registrou 47s31, venceu a segunda bateria semifinal e se classificou para a final dos 400m com barreiras. O tempo foi o novo recorde sul-americano.

Publicidade

Alisson adotou uma postura agressiva desde o início e registrou a sua melhor marca da carreira na semifinal olímpica. Ele disputou a liderança com Abderrahman Samba, do Catar, que terminou em segundo com 47s47.



O atleta é uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil no atletismo. Na estreia, o brasileiro ficou em segundo na sua bateria da eliminatória e avançou tranquilidade para a semifinal com o tempo de 48,42s.