Rebeca Andrade conquistou o ouroAFP

Publicado 01/08/2021 10:24 | Atualizado 01/08/2021 11:33

Rio - O nono dia de competições em Tóquio foi muito especial para o Brasil. Ao todo o país conseguiu três medalhas olímpicas. Rebeca Andrade voltou a fazer história na ginástica e conquistou o ouro no salto, Bruno Fratus levou o bronze nos 50m livre e o boxeador Hebert Conceição se classificou para a semifinal nos médios e garantiu no mínimo o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Ginasta consegue ouro no salto

Rebeca Andrade continua fazendo história nos Jogos de Tóquio. Neste domingo, ela se tornou a primeira mulher do Brasil a conquistar dois pódios na mesma edição da Olimpíada. A atleta da ginástica artística ganhou a medalha de ouro no salto nos Jogos de Tóquio. Antes, já havia conquistado a prata no individual geral.

Classificação e eliminação no vôlei de praia

O Brasil já tem uma dupla do vôlei de praia entre as oito melhores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ana Patrícia e Rebecca, classificadas como um dos dois melhores lugares na fase de classificação, passaram pelas então invictas chinesas Wang e Shia por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 23/21, e garantiram a classificação às quartas de final.

Apontadas como favoritas a medalha na Olimpíada de Tóquio e líderes do ranking mundial, Ágatha e Duda foram eliminadas nas oitavas do vôlei de praia feminino. Neste domingo, as brasileiras foram derrotadas pelas alemãs Laura Ludwig (campeã olímpica no Rio-2016) e Margareta Kozuch por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 19/21 e 16/14.

Noite ruim de sábado para o atletismo brasileiro

As baterias classificatórias do atletismo disputadas na noite deste sábado, no horário de Brasília (manhã de domingo no Japão), terminaram sem nenhum brasileiro classificado. Simone Ferraz e Tatiane Silva não avançaram nos 3000 metros com obstáculos, assim como Lucas Carvalho nos 400 metros e Eliane Martins no salto em distância.

Brasil vence a França no vôlei masculino

Brasil e França fizeram um jogo de altíssimo nível técnico no vôlei masculino neste domingo, o melhor dos Jogos Olímpicos de Tóquio até o momento. A seleção brasileira oscilou, mas superou seus problemas e foi mais consistente que o forte rival europeu para vencer por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 37/39, 25/17, 21/25 e 20/18 após 2h50 de partida na Arena Ariake Foi um duelo épico, espetacular. São vários os adjetivos desse confronto extremamente equilibrado, técnico, com pontos longos e impressionantes, definido nos detalhes a favor dos atuais campeões olímpicos, acostumados a decisões.

Tênis de Mesa por equipes

A seleção feminina de tênis de mesa do Brasil estreou na disputa por equipes dos Jogos Olímpicos de Tóquio no início da madrugada deste domingo, horário de Brasília (tarde no Japão), e não conseguiu avançar de fase. A eliminação das brasileiras veio após derrota por 3 a 1 para Hong Kong, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, em jogo válido pelas oitavas de final.

O Brasil garantiu participação nas quartas de final do torneio por equipes de tênis de mesa, neste domingo, ao derrotar a Sérvia, por 3 a 2, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, em jogo válido pelas oitavas de final. Os brasileiros voltam a jogar nesta segunda-feira, diante dos coreanos, que bateram os eslovenos por 3 a 1.

Scheidt se despede sem medalha

Robert Scheidt, maior medalhista do Brasil na história da Olimpíada ao lado de Torben Grael, se despediu dos Jogos de Tóquio sem medalha. O experiente velejador, de 47 anos, terminou a medal race, regata da medalha, na nona colocação neste domingo e ficou em oitavo na classificação geral na classe Laser na Baía de Enoshima, dando fim ao sonho do sexto pódio olímpico em sua vitoriosa e longeva carreira.

Brasileiros perdem posições no hipismo

O hipismo do Brasil perdeu posições e caiu na classificação geral do Concurso Completo de Equitação (CCE) neste domingo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na disputa do cross-country, uma das modalidades do CCE, os cavaleiros brasileiros e suas montarias levaram o time brasileiro do 11º para o 12º posto, com 335,20 pontos sofridos em penalidades.

Brasileiros perdem na Luta Olímpica

Representantes do Brasil na luta olímpica dos Jogos de Tóquio, Aline Silva e Eduard Soghomonyan foram derrotados logo nas oitavas de final, rodada de estreia da modalidade, e acabaram eliminados. Havia esperança de que ao menos um deles voltasse para a disputa, pois, conforme as regras, os atletas derrotados pelos finalistas ganham direito a repescagem, mas os algozes dos brasileiros foram eliminados na fase seguinte.

Brasileiro não avança nos 100m rasos

O brasileiro Paulo André não conseguiu avançar à final dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a prova mais rápida do atletismo. No início da manhã desta segunda-feira, pelo horário brasileiro, ele foi o último colocado na terceira bateria das semifinais, a série mais forte das três, ao anotar 10s31.

Brasil é eliminado no handebol masculino

A seleção brasileira masculina de handebol está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, após perder, neste domingo para a Alemanha por 29 a 25, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo A. O Brasil se despede da olimpíada com uma vitória sobre a Argentina e quatro derrotas - Noruega, França, Espanha e Alemanha.

Alisson dos Santos bate recorde sul-americano e avança

Alison dos Santos garantiu, neste domingo, uma vaga na final dos 400 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de Tóquio O atleta venceu a sua eliminatória, com o tempo de 47s31, novo recorde sul-americano. A disputa pelo pódio será na madrugada de segunda para terça-feira, às 0h20 (horário de Brasília).