O canoísta baiano Isaquias Queiroz é uma das esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio - Reprodução/Instragam

Publicado 01/08/2021 22:22

Um das principais esperanças de medalha nas Olimpíadas de Tóquio, Isaquias Queiroz não começou bem a sua trajetória na competição. Na noite deste domingo (já manhã de segunda-feira no Japão), na companhia de Jacky Godmann, a dupla brasileira ficou em terceiro na bateria da fase classificatória do C2 1000m, o que obriga a dupla a participar das quartas de final no mesmo dia.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, portanto, terão que correr pelas quartas de final. A bateria está marcada para acontecer às 0h21 (de Brasília). Os barcos da China e de Cuba chegaram nas duas primeiras posições na bateria e avançaram direto à semifinal.