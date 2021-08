O brasileiro Vagner Souta perdeu força na metade da bateria e terminou em quinto lugar - AFP

O brasileiro Vagner Souta perdeu força na metade da bateria e terminou em quinto lugarAFP

Publicado 01/08/2021 23:01

Tóquio - Representante do Brasil na canoagem de velocidade na categoria K1 1000m, o paranaense Vagner Souta foi o último colocado em sua bateria, na prova disputada na noite deste domingo, no Sea Forest Waterway, na baía de Tóquio. Quinto colocado, com o tempo 3m57s8, o brasileiro vai para as quartas de final do K1 1000m.

As duas vagas diretas para a semifinal ficaram com o português Fernando Pimenta e o escocês Peter Gelle (ESQ). Em sua segunda Olimpíada, Vagner terminou a participação nos Jogos Rio-2016 em 13º lugar no K4 1000m.

Publicidade

Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, o canoísta compete em outra categoria no Japão. Experiente em competições internacionais, Vagner conquistou a medalha de prata no K4-1000m e um bronze no K2-1000m no Pan Toronto 2015.