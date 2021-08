Bruno Schmidt e Evandro caíram nas oitavas de final na Tóquio-2020 - AFP

Publicado 02/08/2021 10:41

Bruno Schmidt e Evandro estão eliminados do torneio de vôlei de praia nas Olimpíadas. A dupla brasileira foi derrota nas oitavas de final por Plavins e Tocs, da Letônia, nesta terça-feira, no Parque Shiokaze, por 2 sets a 0.



Os letões foram melhores durante o primeiro set. Aproveitando alguns erros da dupla brasileira, eles conseguiram marcar pontos importantes e conseguiram abrir vantagem no placar em alguns momentos. No fim, Bruno e Evandro chegaram a esboçar uma reação encostando no placar, mas não foi suficiente. A Letônia fechou em 21/19.



No retorno à quadra, Bruno e tentaram manter o ritmo imposto no fim do primeiro set, que quase lhes rendeu uma recuperação. Apesar da entrega dos brasileiros, a dupla da Letônia, que fez uma grande partida, não chegou a ser ameaçada durante o segundo set e venceu por 21/18.



Nas quartas de final, Plavins e Tocs podem encontrar outra dupla brasileira. Os letões serão os adversários de Alison e Álvaro caso a dupla supere os mexicanos Gaxiola e Rubio.