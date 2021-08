Simone Biles desistiu de cinco finais olímpicas - AFP

Simone Biles desistiu de cinco finais olímpicasAFP

Publicado 02/08/2021 10:54

Simone Biles decidiu voltar à disputa da ginástica artística em Tóquio para um último ato. Após desistir de cinco finais nas Olimpíadas alegando preocupação com sua saúde mental, a estrela americana anunciou que participará da final da trave, que será disputada nesta terça-feira, a partir das 5h50.



"Estamos felizes por confirmar que vocês assistirão dois atletas dos Estados Unidos na final da trave amanhã: Suni Lee e Simone Biles! Mal podemos esperar para vê-las!", disse a Federação Americana de Ginástica em comunicado.



Publicidade

Principal ginasta do mundo e maior estrela desta edição das Olimpíadas, Biles abandonou no meio a disputa da final por equipes no geral, onde os Estados Unidos ficaram com a prata. Além disso, abriu mão de concorrer na decisão do salto, solo, barras assimétricas e no individual geral.