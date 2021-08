Brasileiros do tênis de mesa não resistiram à Coreia do Sul - Divulgação/CBTM

Brasileiros do tênis de mesa não resistiram à Coreia do SulDivulgação/CBTM

Publicado 02/08/2021 11:01

O Brasil lutou, mas ficou sem a vaga na semifinal do tênis de mesa masculino por equipes em Tóquio. Nesta segunda-feira, a Seleção foi derrotada pela Coreia do Sul por 3 a 0 na disputa das quartas de final e encerrou sua participação no Japão.



Segundo o ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), o Brasil ocupa a sexta colocação no ranking de melhores do mundo. Já a Coreia, que também eliminou o Brasil nos Jogos do Rio, em 2016, está na quarta posição.



Publicidade

Mesmo com a eliminação, o tênis de mesa brasileiro fez história em Tóquio. Além da vaga inédita nas quartas por equipe, o país também colocou pela primeira vez dois atletas nas oitavas do torneio individual: Gustavo Tsuboi e Hugo Calderano.