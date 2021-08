Jaqueline Ferreira terminou em 12º lugar no levantamento de peso - AFP

Publicado 02/08/2021 11:10

Jaqueline Ferreira não conseguiu avançar à próxima fase do torneio de levantamento de peso feminino, categoria até 87kg. A atleta ficou na quarta colocação de seu grupo, levantando 215kg, e deu adeus aos Jogos de Tóquio.

A halterofilista brasileira levantou 100 kg no arranque e 115kg no arremesso. No entanto, não conseguiu aumentar a carga para 124 e se complicou na disputa.



No grupo, se classificaram Yeounhhe Kang, da Coreia do Sul, Lidia Perez, da Espanha, e Clementine Noumbissi, de Camarões. Elas levantaram, respectivamente, 231kg, 225 kg e 224kg.