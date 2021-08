Pedro Barros é prata no skate park - Gaspar Nóbrega/COB

Publicado 05/08/2021 04:39 | Atualizado 05/08/2021 04:47

Japão - A prata conquistada por Pedro Barros na disputa do skate park, na madrugada desta quinta-feira, fez com que o Brasil igualasse o recorde de número de medalhas obtidos pelo país em uma mesma edição de Jogos Olímpicos. Agora, já são 19 pódios garantidos em Tóquio, mesma marca conseguida pelo Time Brasil na Rio-2016.

No quadro de medalhas, porém, o Brasil ainda aparece com 16 medalhas. O país disputará a decisão no futebol masculino para definir se leva o ouro ou a prata. Bia Ferreira e Hebert Conceição, do boxe, também estão na final e lutarão para definirem a cor de suas medalhas.

A expectativa, porém, é que o Brasil consiga superar a marca, já que há ainda grandes esperanças de medalha. O vôlei masculino brigará pelo bronze após ter sido superado na semifinal pelo Comitê Olímpico Russo. Já o feminino disputará a semifinal contra a Coreia do Sul e, se vencer, garante mais um pódio. Na canoagem, com Isaquias Queiroz defenderá o bicampeonato na C1 1000m.