Medalhas distribuídas nas Olimpíadas de TóquioAFP

Publicado 05/08/2021 06:02

A última semana da Olimpíada de Tóquio começou, e o Brasil já conquistou 16 medalhas: quatro ouros, quatro pratas e oito bronzes. No entanto, a delegação brasileira já tem mais três garantidas. Isso acontece porque a Seleção Brasileira de futebol já tem, no mínimo, a prata; e Hebert Conceição e Bia Ferreira já estão nas finais do boxe.



MEDALHAS GARANTIDAS



No futebol, a Seleção masculina derrotou o México nos pênaltis e avançou para fazer a final com a Espanha. No boxe, Hebert Conceição derrotou Gleb Bakshi, do Comitê Olímpico Russo, e se garantiu na final. Assim como Beatriz Ferreira, que venceu a finlandesa Mira Potkonen e também garantiu sua vaga na briga pela medalha de ouro.

EM BUSCA DA MEDALHA



Além de garantir mais três medalhas, o Brasil ainda disputa em mais modalidades. No vôlei de quadra, a seleção masculina foi derrotada pelo Comitê Olímpico Russo na semifinal e vai disputar a medalha de bronze. A seleção feminina encara a Coreia do Sul na semifinal após bater as russas na fase quartas de final nesta quarta-feira.

Na maratona, que acontece no sábado, penúltimo dia dos Jogos, às 19h, o Brasil terá três representantes em busca de medalha. Daniel Nascimento, Paulo Roberto de Paula e Daniel Ferreira correrão no Sapporo Odori Park, que fica em Sapporo, capital da ilha japonesa de Hokkaido.



Na Marcha Atlética, o Brasil será representado na prova feminina por Érica Sena, que ficou em sétimo na Olimpíada do Rio, em 2016. A prova ocorre na sexta-feira, às 4h30.



Por fim, o Brasil tem uma única atleta classificada para o pentatlo moderno. Trata-se de Ieda Guimarães, que garantiu a vaga num grupo entre 72 competidores. Essa, inclusive, será sua primeira Olimpíada. A prova acontece na sexta-feira, às 7h30 (horário de Brasília).

AINDA NA FASE CLASSIFICATÓRIA





Além das modalidades já citadas, a delegação brasileira ainda compete em outros esportes. Contudo, eles ainda estão em fase classificatória ou ainda não valem medalha. Abaixo, confira cada competição que contará com atletas brasileiros:



Quinta-feira



• Pentatlo Moderno Individual/Esgrima (Ranqueamento) - Feminino: 01h



• Canoagem Velocidade C1 1000m (Classificatórias) - Masculino: 21h44



Sexta-feira



• Pentatlo Moderno Individual/Natação - Feminino: 02h30



• Saltos Ornamentais Plataforma 10m (Classificatórias) - Masculino: 03h



• Pentatlo Moderno Individual/Esgrima (Rodada bônus) - Feminino: 03h45



• Pentatlo Moderno Individual/Hipismo - Feminino: 5h15



• Hipismo/ Saltos por equipes (Classificatórias) - Misto: 07h



• Ginástica Rítmica/ Grupo Geral (Classificatórias) - Feminino: 22h



Sábado



• Apenas final do futebol masculino, às 8h30 e a maratona, às 19h



Domingo



• Cerimônia de encerramento, às 8h



*Todos os horários citados são de Brasília