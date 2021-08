Maria Ieda Guimarães - Washington Alves/COB

Publicado 05/08/2021 05:26

O Brasil começou também a caminhada no pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Maria Ieda Guimarães, que representa o país na prova, encerrou o primeiro dia de competições na 30ª colocação, com 184 pontos somados em 14 vitórias, 21 derrotas e dois empates na esgrima.

Na sexta-feira, as atletas voltam a disputar as provas da modalidade, que incluem também a natação, hipismo, tiro e corrida. Às 2h30 (Brasília), as atletas vão às piscinas para provas de natação. Logo depois, às 3h45, uma nova rodada de esgrima será realizada. E às 5h15, começam as competições do hipismo.

A partir das 7h30 de sexta serão feitas as últimas provas para definir o pódio da modalidade. Nas rodadas de esgrima desta quinta-feira, Anikka Schleu, da Alemanha, ficou na primeira posição, seguida pela sul-coreana Kim Sehee. Natalya Cole, da Irlanda ficou na terceira posição.