Publicado 05/08/2021 06:38

Japão - Principal representante do Brasil na disputa da marcha atlética nas Olimpíadas, Caio Bonfim não conseguiu ter um bom desempenho na prova. Sob o forte calor desta quinta-feira em Tóquio, com sensação térmica de 36ºC, o brasileiro ficou apenas na 13ª posição. O ouro ficou com o italiano Massimo Stano, enquanto prata e bronze foram, respectivamente, para Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi, ambos do Japão.

Apesar de ter chego apenas em 13º, com o tempo de 1h23m21s, Caio conseguiu se recuperar bem. No início da prova, ele havia ficado muito longe dos primeiros colocados, mas conseguiu acelerar e melhorar sua colocação.

Além de Caio, o Brasil teve outros dois brasileiros na disputa da marcha. Matheus Correa chegou em 46º, enquanto Lucas Mazzo desistiu da prova após 13 km.