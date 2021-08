Seleção feminina pode garantir medalha para o vôlei - AFP

Publicado 05/08/2021 16:30 | Atualizado 05/08/2021 17:41

Rio - Com 19 medalhas confirmadas, o Brasil pode bater neste décimo quarto dia de competições o recorde olímpico em Tóquio. A Seleção brasileira feminina entra em quadra e se vencer a Coreia do Su, na semifinal, vai garantir pelo menos a prata no Japão. Outro destaque do dia é Isaquias Queiroz, que inicia a disputa por uma medalha no C1 1000m. Na modalidade, o brasileiro é campeão mundial.

NOITE DESTA QUINTA-FEIRA (Dia 05/08)

21h44 - Canoagem Velocidade - C1 1000m - Masculino - Com a presença de Isaquias Queiroz

MADRUGADA DESTA SEXTA-FEIRA (Dia 06/08)

02h30 - Pentatlo Moderno - Individual - Feminino - Com a presença de Iêda Guimarães

03h00 - Saltos Ornamentais - Plataforma 10m - Masculino - Com a presença de Kawan Pereira

04h30 - Atletismo - Marcha atlética 20km - Feminino - Com a presença de Érica de Sena

MANHÃ DE SEXTA-FEIRA (Dia 06/08)

07h00 - Hipismo - Salto por equipes - Misto - Com a presença de Luiz Francisco Azevedo, Marlon Zanotelli, Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur

09h00 - Vôlei de Quadra - Feminino - Brasil enfrenta a Coreia do Sul (Semifinal)

