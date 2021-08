EUA está na final do basquete feminino - AFP

Publicado 06/08/2021 03:54

Os Estados Unidos chegou a mais uma final de esporte coletivo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção estadunidense de basquete feminino confirmou a superioridade e venceu a Sérvia por 79 a 59 na primeira semifinal realizada nesta madrugada. Agora, as norte-americanas aguardam a vencedora da outra semi entre Japão e França, que será nesta sexta, às 8h (horário de Brasília).



A seleção dos Estados Unidos começou a partida tendo superioridade e não teve dificuldades de construir vantagem no primeiro quarto: 25 a 12. Com muitos erros das sérvias, o domínio norte-americano seguiu no segundo, abrindo 41 a 23.



Já no terceiro quarto, com os EUA poupando atletas e a Sérvia indo pra cima, houve um equilíbrio maior. Porém, ainda assim, as estadunidenses continuaram como um placar confortável de 58 a 39. Com o jogo praticamente garantido, o último quarto sacramentou a vitória estadunidense por 20 pontos de diferença: 79 a 59.



Desde 1992, a seleção feminina de basquete dos Estados Unidos não perde uma partida em Olimpíadas. De lá para cá, as estadunidenses venceram 54 partidas. Elas tem seis ouros olímpicos consecutivos no esporte.