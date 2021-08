Érica de Sena na prova da marcha atlética - AFP

Publicado 06/08/2021 06:07 | Atualizado 06/08/2021 06:38

Japão - O Brasil esteve muito bater de bater seu recorde de medalhas em uma mesma edição de Olimpíadas em Tóquio. Na manhã desta quinta-feira, Érica de Sena permaneceu na 3ª posição da marcha atlética, e brigando pela prata, até a última volta, mas acabou recebendo uma punição a 400m do fim da prova e terminando na 11ª colocação.

Érica fez uma excelente prova e se manteve no pelotão de frente durante a maior parte dos 20km percorridos. No entanto, no fim, ela recebeu sua terceira advertência, o que na marcha atlética significa uma punição de ficar dois minutos parada.

No fim da prova, Érica ficou desolada e preferiu não dar declarações.