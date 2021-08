Aos 13 anos, Rayssa Leal levou a medalha de prata no skate street - AFP

Aos 13 anos, Rayssa Leal levou a medalha de prata no skate streetAFP

Publicado 06/08/2021 06:49

Japão - Rayssa Leal segue colhendo os frutos de sua participação nas Olimpíadas de Tóquio. A brasileira foi indicada ao prêmio internacional Visa Awards, dado ao atleta que representou "valores olímpicos" nos Jogos.

Rayssa chamou atenção por sua postura na final do skate street. Mesmo brigando por medalhas, a Fadinha vibrou com o bom desempenho de suas companheiras na decisão, inclusive de Nishiya Momiji, que a superou e ficou com o ouro.

O prêmio é disputado em "mata-matas" decididos com voto popular. Nas "oitavas de final", a brasileira precisará superar Simone Biles, que abandonou várias provas da ginástica alegando preocupação com sua saúde mental. A votação já está aberta no site do Comitê Olímpico Internacional e será encerrada no dia 9 de agosto.