Ieda Guimarães sofreu quedaAFP

Publicado 06/08/2021 07:27 | Atualizado 06/08/2021 08:45

Japão - Representante do Brasil no pentatlo moderno, Iêda Guimarães viveu um drama durante a prova do hipismo nesta sexta-feira em Tóquio. A jovem, de apenas 20 anos, sofreu uma queda do cavalo e acabou sendo eliminada.

O pentatlo moderno é composto por cinco modalidades: hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. Além de cair do cavalo, Iêda não teve desempenho que a credenciasse para medalhas nas outras disputas.



Na esgrima, a brasileira terminou em 30º lugar, com 14 vitórias e 21 derrotas. Foi realizada ainda uma prova bônus, mas a atleta ficou em 31º. Nos 200m livres na piscina, a brasileira foi a última colocada, após 2 minutos, 32 segundos e 16 centésimos. Ela ainda irá disputar as provas de tiro e corrida.