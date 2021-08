Isaquias Queiroz - JonneRoriz /COB

Isaquias QueirozJonneRoriz /COB

Publicado 06/08/2021 07:46

Japão - O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz conseguiu a classificação para a semifinal do C1-1000m na noite da última quinta (horário de Brasília) em Tóquio. Após bater na trave na final do C2-1000m, ele prometeu que irá buscar a medalha de ouro para o país na prova que acontece no fim da noite desta sexta-feira.

"Vou vomitar sangue para conseguir o ouro. Vou dar meus 100% e deixar tudo na canoa", afirmou Isaquias, que falou sobre os incentivos recebidos após não conseguir nenhuma medalha no C2. "Eu recebi mais 40 mil comentários: "guerreiro", "você foi bravo", coisas assim. Não recebi nenhuma mensagem de ódio, nada, de nenhuma pessoa do Brasil. Então, isso acabou dando a um ânimo a mais", disse.



Publicidade

Isaquias Queiroz conseguiu três medalhas: duas de prata e uma de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio. Atual campeão mundial no C1, ele vai em busca da sua primeira medalha de ouro.