Japão - Uma boa notícia para a seleção brasileira às vésperas da final olímpica no futebol masculino. O atacante Matheus Cunha treinou com bola pelo segundo dia consecutivo e deverá começar como titular na final contra a Espanha, que acontece neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), em Tóquio.

O jogador sofreu uma lesão na coxa durante a partida das quartas de final contra o Egito. Ele fez o gol da vitória do Brasil e acabou desfalcando a Seleção na semifinal contra o México. A equipe de Jardine avançou após vencer nos pênaltis. No tempo normal e na prorrogação, o jogo terminou sem gols.



Com isso, André Jardine deverá escalar força máxima para enfrentar a Espanha. O Brasil deverá ir para campo com: Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Antony, Matheus Cunha e Richarlison.

Brasil e Espanha chegam à final dos Jogos Olímpicos com campanha idêntica. Em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates para cada. A Seleção vai em busca do segundo título olímpico consecutivo no futebol masculino.