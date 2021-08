Isaquias Queiroz é ouro na canoagem em velocidade - AFP

Publicado 06/08/2021 23:58 | Atualizado 07/08/2021 01:38

Japão - Uma das maiores esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, Isaquias Queiroz não decepcionou e fez valer seu favoritismo. Na noite desta sexta-feira, o canoísta garantiu mais um ouro para o Brasil ao vencer a final do C1 1000m, disputada no Canal Sea Forest, com o tempo de 4m04s408. A prata ficou com Hao Liu, da China, e o bronze com Serghei Tarnovschi, Moldávia.

Isaquias fez uma grande prova e desde o início mostrou que chegou para vencer. Após assumir a liderança, o baiano administrou bem as remadas até a reta final, quando apostou em sua explosão mais uma vez. Ele cruzou a reta de chegada com mais de um barco de vantagem em relação ao segundo colocado.

A medalha conquistada por Isaquias é sua quarta em Jogos Olímpicos, mas a primeira de ouro. O canoísta já havia faturado duas pratas, no C1 1000m e no C2 1000m, além de um bronze, no C1 200m, todas nos Jogos do Rio, em 2016. Com isso, o baiano entra no top-5 dos maiores medalhistas do Brasil na história das Olimpíadas. Ele empata em número de pódios com Gustavo Borges, da natação, e o ex-líbero Serginho, ficando atrás apenas de Torben Grael e Robert Scheidt, que conseguiram cinco conquistas.

Com a conquista na canoagem, o Brasil aumenta ainda mais seu recorde em Tóquio. O país nunca havia subido ao pódio tantas vezes em uma mesma edição. Até o momento, foram cinco medalhas de ouro, quatro de prata e oito de bronze.