Rebeca Andrade foi o grande nome do Time Brasil em TóquioAFP

Publicado 08/08/2021 16:41

Rio - O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) planeja aumentar o bônus de premiação aos atletas medalhistas em Jogos Olímpicos na próxima edição da competição, que será realizada em Paris, em 2024. De acordo com a entidade, premiar financeiramente os medalhistas é algo a se tornar tendência e que apresentou resultados positivos em Tóquio. A informação é do site "ge.globo".

Os Jogos de Tóquio marcaram o recorde de medalhas da delegação brasileira, com 21 conquistadas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes). Os atletas do Time Brasil que subiram no pódio receberão R$ 4,6 milhões, que serão distribuídos pelo Comitê local. Tal premiação já é paga por países como Estados Unidos, Canadá e outras delegações consideradas potências em Olimpíadas.

No mês de junho, o COB anunciou o pagamento da bonificação aos atletas medalhistas: o ouro valeria R$ 250 mil para modalidades individuais, R$ 500 mil para times com até seis integrantes e R$ 750 mil para equipes com sete ou mais; a medalha de prata tem prêmios entre R$ 150 mil e R$ 450 mil; o bronze vai de R$ 100 mil a R$ 300 mil.

"Nós fazemos contingenciamentos, cortamos despesas para termos condições de dar esse incentivo aos atletas em situações importantes, como os Jogos Olímpicos. Nossa ideia é continuar a fazer esse tipo de estímulo e aumentá-lo para Paris", afirmou Rogério Sampaio, diretor geral do Comitê.