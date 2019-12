Atacante fala em tom de despedida do Vasco: 'Ciclo que se encerra'

Rio - O primeiro jogador a deixar o Vasco já está definido. Fora dos planos do Cruz-Maltino para 2020, o atacante Clayton publicou, nesta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais se despedindo do clube. O jogador chegou em setembro e assinou apenas até o final da atual temporada. Ele pertence ao Atlético-MG.



"Com o fim da temporada, encerro também minha passagem pelo Club de Regatas Vasco da Gama, clube que tive a alegria de defender com um sabor especial por ser o time de coração de familiares meus. A nossa vida é feita de ciclos e aqui se encerra mais um deles. Infelizmente não foi como eu esperava, mas mesmo assim sinto orgulho por ter feito parte de um grupo tão talentoso, dedicado e profissional. Aos meus companheiros, comissão e staff, deixo os meu sinceros agradecimentos e a garantia de que estarei na torcida pelo sucesso de cada um. À nação cruzmaltina, minha eterna admiração. Orgulho de ter vestido essa camisa! Obrigado, Vasco", escreveu.



Clayton atuou em apenas sete partidas pelo Vasco neste Campeonato Brasileiro, sendo uma como titular. Ele ficou 119 minutos em campo e não chegou a marcar gols.