Rio - Abel Braga é o novo técnico do Vasco. Após se reunir com a diretoria cruzmaltina na tarde desta segunda-feira, o treinador acertou seu retorno ao clube carioca, que já havia dirigido em outras duas oportunidades, a última delas em 2000. Ele chega para o lugar deixado por Vanderlei Luxemburgo.

O trabalho mais recente de Abel foi à frente do Cruzeiro durante a campanha que resultou no rebaixamento da equipe mineira. Em 14 partidas, ele conquistou apenas três vitórias. No início do ano, ele também dirigiu o Flamengo antes da chegada de Jorge Jesus.

Como jogador, Abel Braga marcou época com a camisa do Vasco na década de 70. Formou com Lelé, Orlando e Marco Antônio uma das zagas mais famosas do clube, conhecida como "Barreira do Inferno". As boas atuações o levaram a ser convocado para a Copa do Mundo de 1978.