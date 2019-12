Rio - A Era Abel Braga será oficialmente iniciada nesta quarta-feira, às 11h, em sua apresentação como técnico do Vasco no Salão de Beneméritos, em São Januário. Em sua terceira passagem pelo clube, que teve a chance de dirigir em 1995 e 2000, Abelão tem consciência de que o passado bem-sucedido na Colina como zagueiro integrante da temida 'Barreira do Inferno', na década de 70, não é suficiente para garantir o êxito em campo. O currículo vencedor, sim.

Assim como o antecessor, Vanderlei Luxemburgo, Abelão coleciona conquistas importantes como a Libertadores e o Mundial de 2006, pelo Internacional, e os brasileiros de 2012, pelo Fluminense. Experiente e vitorioso, o treinador é a aposta do presidente Alexandre Campello para dar continuidade à restruturação do Vasco, dentro de campo. Com um elenco carente de peças, ídolos e um orçamento limitado à vista, Abel terá enfrentará um dos grandes desafios de sua carreira.

Com o trabalho contestado à frente do Flamengo, que deslanchou sob o comando do português Jorge Jesus, o treinador fracassou na missão de salvar do Cruzeiro do rebaixamento. Por 14 rodadas no Brasileiro, foi um dos quatro técnicos que tentaram evitar a degola do clube. Na Colina, terá a oportunidade de resgatar o brilho no mercado, tal qual Luxa, que salvou o Vasco da Série B e o conduziu à Copa Sul-Americana.

De olho no futuro, o torcedor abraçou a campanha de captação de sócios-torcedores, que já ultrapassou a marca de 184 mil pessoas e que mira os 200 mil até o fim do mês. A movimentação garantirá uma verba superior a R$ 4 milhões em 2020. Como a prioridade é quitar dívidas e, assim, evitar penhoras e acumulos de atrasos salariais, o vascaíno precisará ser paciente.