Dinheiro na conta! Vasco acerta um mês em atraso com jogadores e funcionários

Jogadores também receberam parte dos atrasados. No caso, a folha salarial (CLT) de outubro. Restam a folha de novembro e, também para funcionários, férias e o 13º salário. O LANCEapurou que os direitos de imagem de alguns jogadores podem ser pagos também nesta sexta-feira. Existem até quatro meses abertos nestes casos.A diretoria fez promessas, ao longo do segundo semestre, de que os jogadores estariam com os vencimentos em dia quando entrassem de férias. Mais recentemente, o Natal virou a data-limite, mas penhoras recentes dificultaram o acerto. O bloqueio, porém, foi negociado e o presidente do Vasco, Alexandre Campello, esperava iniciar os pagamentos dos atrasados na última quarta-feira.



Os jogadores não escondem a insatisfação com a demora para a quitação do que lhes é devido. Nas últimas horas, alguns jogadores publicaram, em suas contas no Instagram, a imagem de um calendário com este dia 20 de dezembro marcado. Uma discreta, mas clara demonstração.