Conselho Deliberativo do Vasco terá encontro para discutir orçamento de 2020

Rio - O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, convocou os membros da casa para discutirem o orçamento do clube para o ano que vem. O debate foi marcado para o dia 26 deste mês, às 20h30, como sempre na sede náutica do clube.



O Conselho Fiscal do Vasco já recomendou a aprovação do orçamento. Os valores, de acordo com o pretendido pelo presidente do clube, Alexandre Campello, devem estabelecer aumento no montante para o departamento de futebol cruz-maltino.



O orçamento para a atual temporada foi aprovado por unanimidade. Ainda não há previsão do ambiente político para a discussão da pauta da vez