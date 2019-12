De volta ao Vasco, Lucas Santos projeta próxima temporada pelo clube: 'agarrar as oportunidades'

Rio - Após pouco mais de três meses emprestado ao CSKA , da Rússia, Lucas Santos está de volta ao Vasco. O clube russo tinha no contrato a opção de compra dos direitos do meio-campista, no entanto optou por não fazê-la.

Em entrevista ao "Globoesporte.com", o atleta de 22 anos, que foi destaque da Copinha deste ano, demonstrou não estar frustado e disse que a experiência em solo russo foi muito produtiva. Além disso, o jogador espera ter mais oportunidade no time que será comandado por Abel Braga em 2020.

"Experiência extremamente positiva, apesar do pouco tempo que fiquei por lá, aprendi bastante coisa. Vou buscar colocar em prática esses ensinamentos para poder seguir evoluindo em todos os aspectos. Acho que é tudo no tempo de Deus. Não tenho pressa para nada", disse.

Lucas Santos também comentou sobre as declarações de Abel Braga, que aformou que utilizará os jogadores formados na base do clube cruz-maltino. O que para ele traz ainda mais motivação.

"Motiva, claro. Esse ano a base foi bastante utilizada, e isso já serve de motivação para seguirmos trabalhando. Vou buscar trabalhar bem, mostrar meu futebol, e quem sabe agarrar as oportunidades quando surgirem. Expectativa de um ano bom, de aprendizado e de sequência. Espero poder mostrar ainda mais o meu futebol, vou trabalhar para isso", completou.