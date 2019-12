Hora de valorizar a garotada no Vascão

Sem perspectiva de grandes reforços para 2020, o Vasco vai precisar ainda mais do talento das suas categorias de base na próxima temporada. Neste ano, foi a vez de Marrony, Bruno Gomes e, principalmente, Talles Magno desempenharem papel importante entre os profissionais, e a expectativa é de ver mais jovens brilhando no time principal.

Promessa que ainda não estourou, o meia Lucas Santos, de 21 anos, é um dos nomes que dá esperança ao torcedor cruzmaltino, depois de passar pouco mais de três meses no CSKA, da Rússia, por empréstimo. O jogador, que mostrava talento de sobra na base, esbarra no porte físico pequeno para os profissionais, mas espera por mais oportunidades no ano que vem.

Já integrado ao elenco, mas pouco utilizado, o meia Gabriel Pec é outro que chamava atenção na base. Quando foi acionado por Luxemburgo, alternou bons e maus momentos, oscilação normal para um atleta de 18 anos. Os atacantes Tiago Reis e Kaio Magno também continuam lutando para se firmar.

Na fila para ganhar uma oportunidade estão o goleiro Halls, os laterais Cayo Tenório, Coutinho e Alexandre Melo. O zagueiro Ulisses e o meia Linnick estouraram a idade e não podem mais atuar pelo time sub-20. Alexandre, inclusive, chegou a jogar contra o Goiás, pelo Brasileiro — entrou na vaga de Danilo Barcelos —, mas não voltou a entrar em campo. O técnico Abel Braga vai definir quem será aproveitado.

ABEL ELOGIA OS GAROTOS

Bem avaliados internamente, o atacante João Pedro, os meias Laranjeira e Caio Lopes e lateral Nathan também podem ganhar uma chances com Abel, que garantiu olhar com carinho para a garotada.

"Conversei com o PC (Gusmão, coordenador de futebol), e a base está chegando em todas as competições. Isso é muito importante. Fiquei empolgado porque vocês sabem dessa minha característica de trabalhar com os garotos", disse o treinador.