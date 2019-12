Vasco encaminha a contratação do argentino Germán Cano

O Vasco encaminhou a contratação do atacante argentino Germán Cano, de 31 anos, para a próxima temporada. O jogador já se despediu dos companheiros e torcedores do Independiente Medellín-COL pelas redes sociais, mas o anúncio só deve acontecer quando o clube quitar os salários atrasados de funcionários (dois meses) e jogadores (um mês).

Em contato com a reportagem do jornal O Dia, o empresário do atacante, Jose Constanzo, confirmou as negociações avançadas com o Cruzmaltino. A imprensa colombiana, porém, também noticia o interesse de clubes da MLS (Estados Unidos).

Revelado no Lanús, da Argentina, Germán Cano também acumula passagens por clubes do Paraguai e do México. Em 2019, viveu sua melhor temporada na carreira pelo Independiente Medellín, com direito a 41 gols no ano, e foi artilheiro do Campeonato Colombiano, com 34 bolas na rede.