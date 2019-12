Rio - O apoiador equatoriano Junior Sornoza, de 25 anos, pode ser o novo reforço do Vasco. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Jorge Nicola, o clube carioca disputa com a LDU a contratação do jogador do Corinthians.

O meia chegou ao Timão no começo deste ano. O jogador nunca conseguiu se firmar na equipe paulista e não deve fazer parte dos planos do novo treinador, Tiago Nunes. O Alvinegro gostaria de emprestar o jogador, mas deseja que sua nova equipe arque com o pagamento salarial do atleta.

Sornoza trabalhou com Abel Braga no Fluminense em 2017 e 2018. Juntos, os dois conquistaram uma Taça Rio e uma Taça Guanabara pelo Tricolor das Laranjeiras.