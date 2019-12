Mágoa? Presidente do Vasco fala sobre saída de Luxemburgo para o Palmeiras

Rio - Após fazer um bom trabalho à frente do Vasco, Vanderlei Luxemburgo optou por um novo caminho em 2020. Dois dias depois de anunciar sua saída do Cruzmaltino, o técnico foi anunciado no Palmeiras. Presidente do clube carioca, Alexandre Campello analisou a rápida troca de ares, classificado como "normal".



"Não fiquei decepcionado. Já estou há muito tempo no futebol para me decepcionar. É natural isso no futebol. Acho que ele foi muito importante para o Vasco e o Vasco foi muito importante para ele. O projetou para que ele pudesse estar no Palmeiras hoje", analisou.



Contratado pelo Vasco no começo do último Brasileirão, Luxemburgo assumiu o Vasco em um momento conturbado, com apenas um ponto somado em em cinco partidas. mas do que afastar a equipe da zona de rebaixamento, Luxemburgo encerrou a competição com o na 12ª colocação, com vaga assegurada na Copa Sul-Americana.



Após as negociações frustradas do Palmeiras com Jorge Sampaoli, Vanderlei não ficou sequer dos dias no mercado, sendo anunciado no clube alviverde .