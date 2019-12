Vasco anuncia a contratação de atacante argentino

Rio - O Vasco acertou a contratação do atacante Germán Cano, de 31 anos, para a próxima temporada. O anúncio foi feito pelo presidente Alexandre Campello através do Twitter. O jogador estava livre no mercado após deixar o Independiente Medellín (COL) e assinou contrato até o final de 2021. Cano é o primeiro reforço do Cruz-Maltino para 2020.



Campello foi até Buenos Aires ao lado de André Mazzuco, diretor executivo do Vasco, para fechar a contratação. O clube já vinha sondando o jogador há algumas semanas. A posição de centroavante era uma das mais carentes do elenco desde a saída do argentino Maxi López após a chegada de Vanderlei Luxemburgo.



"Torcedor vascaíni, estou em Buenos Aires. Nas últimas semanas vocês pediram muito que o Vasco contratasse um atacante que pudesse ser a nossa referência. Por tudo que vocês fizeram no último mês, ultrapassando os 185 mil sócios, vocês merecem essa contratação. Hoje o Vasco tem essa referência", disse Campello.



"Estou muito feliz por este momento, poder chegar em uma instituição tão grande. Agradeço muito a todos vocês. Vamos seguir em frente, fazer o melhor trabalho possível. Estou muito feliz e muito obrigado ao presidente", afirmou Cano.



Germán Cano vestirá a camisa 14, que antes pertencia a Danilo Barcelos. O contrato do lateral terminou no fim desta temporada e ele ainda não chegou a um acordo de renovação com o Vasco.