Empresário confirma contato do Vasco por Dedé: 'Temos uma ótima relação'

Rio - Um dos possíveis jogadores a deixar o Cruzeiro para disputa da Série B, Dedé segue na mira do Vasco para 2020. Nesta segunda-feira, o empresário do atleta, Giuliano Aranda confirmou que a equipe carioca está monitorando a situação do zagueiro de 31 anos.

"Temos uma ótima relação com o Vasco, com o Mazzuco (André Mazzuco, diretor de futebol). A gente sabe que o Abel (Braga, treinador) gosta muito do Dedé, mas ainda não existe uma tratativa. É uma possibilidade extraoficial. Vamos aguardar. Sim, tivemos uma consulta, mas são conversas informais. Temos liberdade de conversar informalmente”, afirmou o empresário, em entrevista ao site Superesportes.

Perguntado sobre uma possível saída do Cruzeiro, o empresário afirmou que existe a possibilidade de deixar a equipe, mas garantiu que não tem haver com a queda para Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

"Vamos ver em conjunto com o clube. A gente sempre respeitou o Cruzeiro. Não tem essa de tirar o jogador porque o time está na Série B ou na Série A. Vamos sentar com o Cruzeiro e entender o que é melhor para os dois lados."

Pelo Cruzeiro, Dedé foi bicampeão do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018). No entanto, o zagueiro fez parte dos piores capítulos da longa história celeste e foi rebaixado com o clube em 2019.