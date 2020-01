Vasco TV cresce quase 200% em visualizações, e clube planeja mais transmissões ao vivo

Rio - A torcida do Vasco segue mostrando a sua força. Após alavancar o número de sócios-torcedores e fazer uma linda festa em São Januário e no Maracanã na reta final do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino tem mais um motivo para comemorar. A Vasco TV, canal do clube nas redes sociais, registrou aumento de 178% nas visualizações de seus conteúdos

"O primeiro foco foi na qualidade e edição dos vídeos, com atenção especial para a cinematografia. Posteriormente nos voltamos para as transmissões ao vivo, que tivemos o cuidado para entregar com o mesmo padrão de qualidade que definimos para o canal. Desde a escolha dos narradores, para que refletisse a linha que queríamos adotar, até na quantidade variada de câmeras – campo, vestiário, túnel, atrás do gol, drone – tudo para que os torcedores tenham a sensação de estar no estádio", contou o diretor de comunicação do Vasco, Mario Vassallo.

Para próxima temporada, a ideia de Vassalo é aumentar o número de transmissão de jogos ao vivo, tanto de jogos do profissional quanto da base. No orçamento do ano, está prevista despesa de R$ 44 mil para produção audiovisual.

"Para 2020 investiremos ainda mais na estrutura da TV - equipe, equipamentos e um estúdio -, em conteúdos exclusivos, com criação de novos programas fixos e aumento significativo nas transmissões ao vivo", completou.