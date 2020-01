Oswaldo Henríquez não fica no Vasco em 2020

Rio - O Vasco não chegou a um acordo para a renovação com Oswaldo Henríquez e o zagueiro não vai permanecer no Cruzmaltino em 2020. A negociação foi encerrada nesta semana. A informação foi divulgada pelo canal "Atenção, Vascaínos". Henríquez tinha contrato até dezembro, mas a diretoria do Vasco considerou alta a sua pedida salarial.

O clube da Colina está em busca de um reforço para a zaga no mercado e Dedé, do Cruzeiro, aparece como o favorito. O entrave é o salário do atleta, considerado alto para a a atual condição financeira do Vasco.

O Cruzmaltino conta atualmente com Leandro Castan, Werley, Ricardo, Ulisses e Miranda para a posição de zagueiro.