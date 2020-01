Cotado para continuar no Vasco, volante Richard define permanência no Corinthians

Rio - Cotado para continuar no Vasco, onde atuou por empréstimo na temporada passada, o volante Richard continuará no Corinthians e defenderá as cores do Alvinegro neste ano. O jogador está nos planos do técnico Tiago Nunes, que contará com Ralf, Gabriel, Camacho, Ramiro e Renê Júnior para a posição, além da provável chegada do colombiano Victor Cantillo.



Vale lembrar que o novo comandante do Vasco, Abel Braga, disse publicamente na sua apresentação no clube carioca, que pretendia continuar com o jogador no elenco, já que trabalharam juntos no Fluminense em 2018.



Richard tem contrato até o final de 2022 com o clube do Parque São Jorge. Ele começou 2019 disputando titularidade na equipe alvinegra e atuou em 16 partidas antes de ser cedido para o Vasco, onde foi titular durante a maior parte do tempo.