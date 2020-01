Alta pedida salarial deixa jogador do Boca Juniors mais longe do Vasco

Rio - Buffarini está mais longe do Vasco. A diretoria do clube carioca sondou a situação do jogador do Boca Juniors, mas se assustou com a pedida salarial e o negócio se tornou inviável. As informações são do "Globo Esporte".

O nome de Buffarini agrada ao técnico Abel Braga, que solicitou um reforço na lateral. Atualmente, o clube conta com Yago Pikachu e Cláudio Winck para a posição.

Buffarini é um velho conhecido do futebol brasileiro. Entre 2016 e 2017, o argentino vestiu a camisa do São Paulo. Seu contrato com o Boca vai até junho de 2021.