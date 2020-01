Vasco recua na negociação pelo lateral Julio Buffarini

Rio - O Vasco recuou na negociação para contratar o lateral-direito Julio Buffarini, que tem contrato com o Boca Juniors até junho de 2021. Ele agrada ao técnico Abel Braga, mas a pedida salarial do jogador argentino foi considerada alta pelo Cruzmaltino e ele dificilmente virá para o clube carioca. A informação é do site 'Globoesporte.com'.



Buffarini, que chegou a ser convocado para a seleção argentina, em 2016, já atuou no Brasil, jogando pelo São Paulo entre 2016 e 2017. No currículo, tem o título da Libertadores pelo San Lorenzo, em 2014. Como o Boca Juniors tem um novo técnico, Miguel Angel Russo, Buffarini ainda aguarda uma decisão do comandante do clube argentino para ter o seu futuro definido.



Como Yago Pikachu é o único do elenco vascaíno que terminou 2019 sendo utilizado na lateral-direita, o clube tenta reforçar o setor, já que Claudio Winck treinou separado no ano passado, aguardando ainda nova chance.