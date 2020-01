Vasco paga um mês de atraso de salário de funcionários do clube

Rio - Problemas minimizados no Vasco. Funcionários que recebem até R$ 3 mil receberam, nesta segunda-feira, os salários relativos à folha de outubro. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com, e confirmada pelo LANCE!.



Agora, estes funcionários têm os salários de novembro para receber. Quem recebe mais do que o valor citado segue com os salários de outubro e novembro em atraso. Os décimo-terceiros salários também precisam ser equacionados no clube.



Quanto aos jogadores, o atraso é relativo à folha salarial de novembro. Vale ressaltar que, por acordo interno, os vencimentos do Vasco se dão nos dias 20 dos meses seguintes (e não nos dias 5, como prevê a CLT). Logo, a folha de dezembro não estaria atrasada. Alguns jogadores têm direitos de imagem antigos a receber.