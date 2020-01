Atacante contestado pela torcida do Vasco estaria na mira de clube mineiro

Rio - Vivendo uma relação conturbada com a torcida do Vasco, Lucas Ribamar pode deixar o Vasco. De acordo com o site "Torcedores.com", o atacante recebeu uma sondagem para sobre um possível empréstimo para o América-MG.

A diretoria cruzmaltina se mostrou disposta a liberá-lo. A negociação, no entanto, depende do aval do técnico Abel Braga. A princípio, o treinador conta com Ribamar para a disputa do Campeonato Carioca.

Lucas Ribamar, de 22 anos, chegou ao Vasco no último ano, contratado junto ao Pyramdis FC-EGI. Porém, teve atuações ruins e não caiu nas graças da torcida. Foram 34 partidas e apenas quatro gols marcados.