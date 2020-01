Talles recebe Germán Cano no retorno do Vasco para iniciar temporada

Rio - Depois das férias, o elenco do Vasco se reapresentou na manhã desta quarta-feira para iniciar a preparação para a temporada de 2020. A novidade no CT do Almirante foi a presença do atacante Germán Cano, novo reforço cruz-maltino. Um vídeo publicado pelo clube mostra o encontro entre o jogador e o jovem Talles Magno. A dupla é a esperança ofensiva para o ano.



O grupo foi dividido em duas partes. Enquanto um ia até o CT para realizar exames de sangue, avaliação biomecânica, de força, resistência e de retração muscular com mobilidade, outro foi até uma clínica particular, para avaliações físicas e fisiológicas, além de exames médicos. Na parte da tarde haverá a inversão dos grupos.



Talles, inclusive, está recuperado do estiramento na coxa direita que o tirou do meio do Mundial Sub-17 e da reta final do Campeonato Brasileiro. No caso de Cano, o Vasco ainda tenta resolver a situação gerada pela dívida com Jorge Henrique. Neste momento, o pedido para que o Cruz-Maltino fique impedido de registrar jogadores já foi expedido, mas ainda não está valendo. Porém, o tempo para a resolução antes que isso aconteça ainda é curto.



A partir desta quinta-feira, quando todos os atletas se encontram juntos no CT do Almirante, é que o técnico Abel Braga começará a traçar o que imagina para o elenco da temporada. As primeiras atividades não foram abertas para a imprensa. A estreia do Vasco no Campeonato Carioca será no próximo dia 19, contra o Bangu, em São Januário.