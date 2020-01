Ex-Vasco desabafa sobre divida que rendeu punição ao clube: 'Trabalhei e preciso receber'

Rio - O atacante Jorge Henrique, ex-Vasco, falou pela primeira sobre os vencimentos que tem a receber do Cruzmaltino e acabaram impedindo o clube de registrar jogadores na CBF. Segundo o jogador, houve diversas tentativas de acordo entre as partes que não foram cumpridos.

"Infelizmente chegou a essa situação, que eu não queria. Mas chegou. Até porque eu fiz acordos com o Vasco e eles foram quebrados. Acordos que eles fizeram a proposta para pagamento, eu aceitei e eles não cumpriram com o acordo. É uma situação triste, mas eu preciso receber. Eu trabalhei e preciso receber. Está nas mãos do meu advogado para receber e o Vasco poder inscrever jogadores. Eu não quero prejudicar o Vasco, só quero receber o que trabalhei", afirmou ao "Globo Esporte".

A dívida do Vasco com Jorge Henrique é de cerca de R$ 1 milhão. Por conta disso, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) decidiu impedir o clube carioca de registrar jogadores durante seis meses. Ainda cabe recurso.