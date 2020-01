Vasco estuda rescindir contrato de atleta do elenco devido a lesões

Breno não joga desde agosto de 2018 e voltou a sentir dores no joelho operado - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - Sem atuar desde agosto de 2018 quando lesionou o menisco do joelho esquerdo, o zagueiro Breno pode estar de saída do Vasco da Gama. De acordo com o 'Globoesporte.com', o clube carioca busca rescisão amigável com o defensor de 30 anos. Breno tem contrato com o Cruzmaltino até o final do ano.Desde que chegou ao Vasco, em 2017, o zagueiro sofreu com inúmeras lesões no joelho esquerdo que o fizeram passar por quatro procedimentos cirúrgicos. Em novembro daquele ano, o atleta lesionou o menisco; quatro meses depois, o departamento do clube diagnosticou resquícios da lesão; já em agosto de 2018, Breno sofreu um entorse no mesmo joelho; e em outubro teve um estiramento e decidiu focar na recuperação.Revelado nas categorias de base do São Paulo, Breno somou passagens por Bayern de Munique e Nuremberg antes de retornar ao Tricolor Paulista, onde ficou por três temporadas. Pelo Vasco, o zagueiro atuou em 33 oportunidades, marcando um gol.