Abel Braga lamenta dificuldade por reforços: 'Não conhecem o tamanho do Vasco'

Rio - A manhã desta quinta-feira foi agitada para o Vasco. Antes do início das atividades para preparação para temporada 2020, o técnico Abel Braga e os jogadores tiveram uma conversa de aproximadamente 30 minutos com o presidente Alexandre Campello para tratar de salários atrasados de novembro, 13º e férias.

"Depois da apresentação, ele teve uma conversa particular com os atletas. Não sei o que foi falado. Com certeza deve ter sido em relação a isso. O legal foi que os jogadores saíram da reunião bem tranquilos. E estão trabalhando com seriedade. Isso, para mim, é o mais importante", disse Abel.

Até o momento, o Vasco anunciou apenas o atacante argentino German Cano, que marcou 41 gols em 47 jogos pelo Independiente Medellín na última temporada. Diante desse cenário, Abel lamentou a falta de reforços e admitiu dificuldade em reforçar o elenco cruzmaltino.

"Meus desejos você não vai saber. É óbvio, é evidente. Está um pouquinho complicado. Situações foram várias. Tinha um jogador que seria bem importante para nós a nível de grupo, e a esposa não quis vir morar no Rio de Janeiro. Ouro ficou preocupando, achando que o Vasco está com um problema exagerado. Não é bem assim. São problemas sérios, mas não exagerados. Todos os problemas aqui estão sendo administrado e sendo controlados. Então, nós temos encontrado dificuldades. Nós não vamos fugir daquilo de característica que o jogador precisa ter para cair no agrado da torcida. Não vamos fugir disso, não vamos fazer loucuras. Aquilo que vier... a margem de erro tem de ser muitíssimo pequena. Se puder ser erro zero, melhor ainda."

De acordo com o técnico, ele telefonou a três jogadores. Um deles foi o lateral-esquerdo do Inter, Uendel. No entanto, não houve acerto entre o Vasco e o atleta.



"Isso que me chateou. Eu liguei para três. Um praticamente cheguei atrasado, ele já tinha falado com outro clube. Não me disse que tinha dado a palavra. Mas foi muito rápido. Falei com ele um dia e dois dias depois ele estava indo para outro clube. O outro, não. Rolou o papo. Ele disse que tinha de falar com a esposa. E depois ela não quis morar no Rio. Poxa. Rio é a capital do Brasil. Não tem hipótese, isso aqui é fantástico. Os problemas que temos são os mesmos dos outros, mas aqui temos a beleza natural. Não veio, paciência. Cada um sabe da sua vida. Eles também não têm noção exata do tamanho do Vasco. Deveriam ter prestado mais atenção no que a torcida fez nos últimos meses. Foi sensacional. Esperamos que continue. Essa relação deve continuar, a dedicação no campo e carinho da arquibancada, mas com mais qualidade. É o desejo. Agora, caso não tenha, besteira não vamos fazer. Vamos com os garotos. Vamos com eles. Problema zero. Dentro da continuidade, com mais cama, vamos tentando melhor", prosseguiu.



"Não, não. Ele foi o primeiro a ser conversado. Esse não teve nada de não querer vir para o Rio. Ele não quis vir para o Vasco. O pior é que estou vendo que ele vai ficar no Inter, que não o quer. Isso é passado. Ele foi o primeiro jogador realmente tentando."