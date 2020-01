Vasco rompe com a Diadora e afirma que anunciará nova fornecedora em breve

Rio - Horas depois de fechar o patrocínio com a Havan, que terá a marca estampada nas mangas das camisas, o Vasco anunciou, por meio de nota oficial, o rompimento do contrato com outra patrocinadora. Desde 2018 como fornecedora de material esportivo do clube, a Diadora não patrocina mais o clube carioca.



No entanto, apesar de não ter mais contrato vigente com o Vasco, a empresa seguirá estampada nas camisas do clube até o fim do Campeonato Carioca. Na nota, o Vasco aproveitou também para comunicar que em breve anunciará o novo fornecedor de material esportivo da equipe.



Confira a nota na íntegra:

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica nesta quinta-feira (09/01) o encerramento do contrato de fornecimento de material esportivo com a Diadora, parceira do Clube desde janeiro de 2018. A Diadora, no entanto, seguirá assinando os uniformes cruzmaltinos até o final do Campeonato Carioca de 2020.



Em breve, o Clube anunciará o nome da nova marca responsável pelo fornecimento de material esportivo. Desde já, ficam nossos agradecimentos à Diadora pela relação comercial e dedicação na tentativa de entregar o melhor produto para o Clube e torcida ao longo dos últimos dois anos.



É um ciclo que se encerra, mas fica o respeito e o desejo de muito sucesso em sua trajetória, no cenário esportivo mundial."