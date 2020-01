Crise dificulta a chegada de reforços

Com salários atrasados e pouco dinheiro em caixa, o Vasco segue a exaustiva tarefa de reforçar o elenco para a temporada, mas o empenho tem sido em vão. Até agora, o argentino Germán Cano é a única novidade em 2020 e a fama do clube de mau pagador tem atrapalhado as negociações.

A crise financeira, inclusive, foi motivo de outra reunião entre o presidente Alexandre Campello, jogadores e membros da comissão técnica. O treinador Abel Braga abriu o jogo sobre a dificuldade em realizar contratações.

"Está um pouquinho complicado. Situações foram várias. Tinha um jogador que seria bem importante para nós a nível de grupo, e a esposa não quis vir morar no Rio de Janeiro. Outro ficou preocupado, achando que o Vasco está com um problema exagerado. Não é bem assim. São problemas sérios, mas não exagerados. Todos os problemas aqui estão sendo administrados e controlados", frisou Abel.

Mesmo em meio às recusas, a diretoria intensifica a busca por reforços. As tratativas com o zagueiro Dedé são vistas com otimismo pela diretoria, que tenta um empréstimo junto ao Cruzeiro, pagando uma porcentagem do salário do atleta. A renovação de Guarín também está bem encaminhada, mas depende do pagamento dos salários atrasados (mês de novembro e 13º) para selar a permanência.

SUB-20 CONTRA O FLA

Com um elenco enxuto, Abel também revelou que vai escalar uma equipe alternativa no clássico com o Flamengo, pela segunda rodada do primeiro turno do Carioca. O Rubro-Negro, por sua vez, vai disputar a Taça GB com o time sub-20.

"Ninguém consegue fazer milagre de jogar quarta e domingo com nove dias de preparação. Contra o Flamengo, será sub-20 contra sub-20. Não tem como ser diferente. A equipe que jogar domingo praticamente não joga na quarta", disse o treinador.