Através das redes sociais, Rossi se despede do Vasco: 'Promessas não foram cumpridas'

A novela envolvendo Rossi e o Vasco da Gama não terminou com final feliz entre as duas partes. Nesta sexta-feira, o atacante de 26 anos postou uma mensagem de despedida aos torcedores do Cruzmaltino e afirmou que, apesar do desejo pessoal de ficar, 'obrigações e promessas não foram cumpridas.'Confira as palavras do atacante:"Olá torcedor cruzmaltino, não retornarei ao Vasco em 2020 e gostaria de agradecer a vocês torcedores vascaínos por esse ano de 2019. Juntos passamos por alegrias e tristezas e sem dúvida essa é uma das torcidas mais empolgantes, apaixonadas e entregues a um time de futebol que eu ja vi! Foi realmente uma honra vestir essa camisa, me entreguei de corpo e alma, até quando não tinha mais fôlego. Procurei sempre me entregar dentro de campo para bem representá-los. As coisas não aconteceram como gostaria, obrigações e promessas infelizmente não foram cumpridas. Então é isso, OBRIGADO VASCO DA GAMA. Até logo!", escreveu o atacante no Facebook.Revelado pela Ponte Preta, Rossi já passou por vários clubes no brasil, como: Mogi Mirim, Operário, Paraná, São Bento, Goiás, Chapecoense e Internacional. O jogador também defendeu o Shenzhen-CHN. Contratado pelo Vasco no início de 2019, o atacante atuou por 41 jogos e marcou quatro gols.