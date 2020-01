CBF executa decisão e Vasco não poderá registrar reforços pelos próximos seis meses

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) executou a decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) nesta sexta-feira e o Vasco está impedido de registrar reforços durante seis meses. A punição se deu por conta da dívida que o clube carioca com o atacante Jorge Henrique, que está avaliada em cerca de R$ 1 milhão.



No entanto, conforme informado pelo portal 'Uol', assim que o Vasco acertar as contas com o ex-jogador da equipe, poderá, novamente registrar novos jogadores. Germán Cano, já anunciado como novo atleta do clube, ainda não pôde ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID). Jorge Henrique defendeu o Vasco entre 2015 e 2016, e atualmente defende o Náutico.