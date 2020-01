Ídolo do Vasco, Pedrinho critica atual gestão: 'Não tem credibilidade'

Rio - Ídolo do Vasco e agora comentarista dos canais 'SporTV', o ex-meio campista Pedrinho criticou a gestão do presidente Alexandre Campello no Cruzmaltino. Nesta sexta-feira, o atacante Rossi deixou o Vasco e alegou 'obrigações e promessas não cumpridas' em uma carta de despedida aos torcedores. Pedrinho foi duro ao falar sobre a situação do clube.



"A situação financeira do Vasco é complicada. E aí a gente tenta buscar recurso dentro de uma questão técnica. Estádio novo eu também quero ver, mas primeiro eu quero ver o salário dos funcionários em dia, o salário dos atletas em dia. O que os atletas estão fazendo é de uma hombridade, eles não reclamaram um instante ano passado de salário. A questão é a seguinte: você sinalizar ao mercado que ali tem uma gestão correta", comentou Pedrinho, que emendou:



"Gestão é credibilidade. E o Vasco hoje, infelizmente, não tem credibilidade. O presidente que entrou lá de uma forma imoral, legal pelo estatuto, mas imoral, ele que crie recursos para ter capacidade para buscar verbas e pagar os salários dos atletas e funcionários. É lógico que eu, como vascaíno, quero ver um CT, um estádio, mas antes disso tem o profissionalismo", encerrou o ex-meia do Vasco.